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Какой сегодня день: 30 мая

Этот день является 151-м в григорианском календаре. До конца года остается 215 дней.

Знаете ли вы, что 30 мая родился знаменитый ювелир Карл Фаберже? О том, чем еще ознаменовано 30 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 30 мая

В 1431 году в Руане была сожжена Жанна д’Арк.

В 1879 году американский магнат Уильям Вандербильт объявил о плане создания крупнейшего в Нью-Йорке спортивного центра «Мэдисон-Сквер-Гарден».

В 1896 году произошла давка на Ходынском поле, в результате которой погибли почти 1400 человек.

В 1999 году произошла трагедия на Немиге, в результате которой погибли 53 человека.

Кто родился 30 мая

Ювелир Карл Фаберже (1846−1920).

Биохимик Джулиус Аксельрод (1912−2004).

Режиссер Аньес Варда (1928−2019).

Космонавт Алексей Леонов (1934−2019).

Актер Александр Демьяненко (1937−1999).

Певица Роксана Бабаян (1946).

Телеведущая Арина Шарапова (1961).

Футболист Александр Головин (1996).

30 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память апостола от 70-ти Андроника и святой Иунии, преподобной Евфросинии — великой княгини Московской.

Именины

30 мая именины у Степана, Адриана, Афанасия и Евдокии.