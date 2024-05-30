Какой сегодня день: 30 мая

Знаете ли вы, что 30 мая родился знаменитый ювелир Карл Фаберже? О том, чем еще ознаменовано 30 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 30 мая
В 1431 году в Руане была сожжена Жанна д’Арк.
В 1879 году американский магнат Уильям Вандербильт объявил о плане создания крупнейшего в Нью-Йорке спортивного центра «Мэдисон-Сквер-Гарден».
В 1896 году произошла давка на Ходынском поле, в результате которой погибли почти 1400 человек.
В 1999 году произошла трагедия на Немиге, в результате которой погибли 53 человека.
Кто родился 30 мая
Ювелир Карл Фаберже (1846−1920).
Биохимик Джулиус Аксельрод (1912−2004).
Режиссер Аньес Варда (1928−2019).
Космонавт Алексей Леонов (1934−2019).
Актер Александр Демьяненко (1937−1999).
Певица Роксана Бабаян (1946).
Телеведущая Арина Шарапова (1961).
Футболист Александр Головин (1996).
30 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память апостола от 70-ти Андроника и святой Иунии, преподобной Евфросинии — великой княгини Московской.
Именины
30 мая именины у Степана, Адриана, Афанасия и Евдокии.