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Волгоградцам в ЦГМС спрогнозировали летнюю жару до +34 ºС в конце мая

Лето уже совсем близко, а это значит, что жителей Волгоградской области ждет жаркая погода.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 84% 756 мм рт. ст. +18°
Источник: Волгоградская правда

По данным регионального ЦГМС, 30 мая 2024 года в некоторых районах Волгоградской области пройдет небольшой дождь, однако прохладнее от этого не станет. Днем воздух прогреется до +28…+33 ºС, а ночью похолодает до +13…+18 ºС.

Похожая погода сохранится в регионе и 31 мая. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до отметки +29…+34 ºС. После захода солнца температура опустится +14…+19 ºС.

Ветер в последние дни весны будет дуть со скоростью 12−14 м/с.

Напомним, что в жару рекомендуется надевать легкую и светлую одежду из натуральных тканей, а также головной убор и солнцезащитные очки. Кроме того, для собственной безопасности 30 и 31 мая необходимо исключить алкоголь, меньше пить сладких и газированных напитков. Лучше отдать предпочтение простой воде, компотам и морсам.