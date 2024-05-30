Волгоградцам в ЦГМС спрогнозировали летнюю жару до +34 ºС в конце мая

Напомним, что в жару рекомендуется надевать легкую и светлую одежду из натуральных тканей, а также головной убор и солнцезащитные очки. Кроме того, для собственной безопасности 30 и 31 мая необходимо исключить алкоголь, меньше пить сладких и газированных напитков. Лучше отдать предпочтение простой воде, компотам и морсам.