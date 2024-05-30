Волгоградцам в ЦГМС спрогнозировали летнюю жару до +34 ºС в конце мая

По данным регионального ЦГМС, 30 мая 2024 года в некоторых районах Волгоградской области пройдет небольшой дождь, однако прохладнее от этого не станет. Днем воздух прогреется до +28…+33 ºС, а ночью похолодает до +13…+18 ºС.
Похожая погода сохранится в регионе и 31 мая. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до отметки +29…+34 ºС. После захода солнца температура опустится +14…+19 ºС.
Ветер в последние дни весны будет дуть со скоростью 12−14 м/с.
Напомним, что в жару рекомендуется надевать легкую и светлую одежду из натуральных тканей, а также головной убор и солнцезащитные очки. Кроме того, для собственной безопасности 30 и 31 мая необходимо исключить алкоголь, меньше пить сладких и газированных напитков. Лучше отдать предпочтение простой воде, компотам и морсам.