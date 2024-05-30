Казахстанцев предупредили о вспышке инфекции на Мальдивах

«Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил о вспышке чикунгуньи в регионах Мале и Хулхумале на Мальдивах. Чикунгунья — это заболевание, вызываемое вирусом “чикунгунья”, который передается человеку через укусы комаров. Вспышки этого заболевания произошли в различных странах, включая Африку, Америку, Азию, Европу, Карибский бассейн, а также Индийский и Тихий океаны».