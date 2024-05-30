Что можно и нельзя делать в день Евдокии Свистуньи 30 мая, когда узнают погоду на лето

Православная церковь 30 мая вспоминает святую Евдокию. В народе принято отмечать день Евдокии Свистуньи. Согласно приметам, в указанный день начинают дуть сильные ветры. Кроме того, 30 мая по приметам узнавали погоду на лето.
Что нельзя делать 30 мая
Не следует ходить в лес. Не подходит 30 мая для поездок и путешествий. Считается, что в дороге могут возникнуть неприятности. Беременным не рекомендуется надевать одежду красного цвета. Предки верили, что это может спровоцировать преждевременные роды. В день Евдокии Свистунью не стоит доверять малознакомым людям.
Что можно делать 30 мая
По традиции, 30 мая было принято садить томаты, баклажаны, перцы. Кроме того, хозяйки готовили пироги с картофелем. Считалось, чем больше блюда из картофеля будет на столе, тем богаче окажется урожай.
Согласно приметам, какой будет погода 30 мая, таким окажется и все лето. В том случае, если дует сильный ветер, то ждали холодного лета. На дождливое лето указывают свиньи, которые роют ямы.