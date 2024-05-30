Что можно и нельзя делать в день Евдокии Свистуньи 30 мая, когда узнают погоду на лето

Не следует ходить в лес. Не подходит 30 мая для поездок и путешествий. Считается, что в дороге могут возникнуть неприятности. Беременным не рекомендуется надевать одежду красного цвета. Предки верили, что это может спровоцировать преждевременные роды. В день Евдокии Свистунью не стоит доверять малознакомым людям.