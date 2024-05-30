Детские поликлиники обновят в Петербурге

Мотовилов также поделился статистикой за 2023 год в рамках программы диспансеризации. Он заявил, что она помогла выявить заболевания сердца у 67 тысяч горожан, которые ранее даже не знали о наличии у них болезни. Еще у 11 тысяч врачи нашли заболевания желудочно-кишечного тракта, у семи тысяч — сахарный диабет, а еще у пяти тысяч — катаракту. Также удалось выявить онкологические заболевания — они на шестом месте по популярности, добавил Мотовилов.