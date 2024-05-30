Вторая мощнейшая вспышка высшего класса произошла на Солнце

По данным ученых, это второй взрыв в одной области Солнца такого высокого балла — X1.4, что может свидетельствовать о разрушении этой области.
Область продолжает движение к линии Солнце — Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье — понедельник, добавили в лаборатории.
Ученые обратили внимание, что пока положение области на солнечном диске почти исключает влияние на Землю, «но все же только “почти”.
В зоне прямого воздействия на Землю область окажется примерно начиная с субботы — воскресенья, уточнили в сообщении.
Согласно прогнозу Лаборатории, магнитная буря класса G2 начнется в ночь с 31 мая на 1 июня и продолжится до полудня.