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Вторая мощнейшая вспышка высшего класса произошла на Солнце

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ сообщили о том, что 29 мая новая мощная вспышка произошла на Солнце. Это вызвало почти шоковое состояние у ученых, передает Zakon.kz.

Источник: xras.ru

По данным ученых, это второй взрыв в одной области Солнца такого высокого балла — X1.4, что может свидетельствовать о разрушении этой области.

Область продолжает движение к линии Солнце — Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье — понедельник, добавили в лаборатории.

Ученые обратили внимание, что пока положение области на солнечном диске почти исключает влияние на Землю, «но все же только “почти”.

В зоне прямого воздействия на Землю область окажется примерно начиная с субботы — воскресенья, уточнили в сообщении.

Согласно прогнозу Лаборатории, магнитная буря класса G2 начнется в ночь с 31 мая на 1 июня и продолжится до полудня.

космос