Секретами долголетия поделилась 103-летняя хабаровчанка

Завод выделил семье хорошую квартиру, отец — рабочий человек и коммунист со стажем. Это обстоятельство и предопределило его судьбу. В числе других лучших рабочих его послали в сельские районы организовывать колхозы. Отца направили в Бузулук Оренбургской области. В селе их, незнакомцев, приняли за уполномоченных, которые приехали изымать хлеб. В одну ночь их закрыли в доме, забили окна и двери, а потом подожгли. Они чудом выбрались через соломенную крышу. Была зима, холодно, отец простудился, заболел воспалением легких и умер. Дети с мамой остались одни. Анна была младшей в семье, ее братья и сестры уже выросли и разъехались. Девочка была хоть и маленькая, но в семье считалась самой образованной, она много читала. Ее старшие братья приносили из школьной библиотеки тома литературы, но зачитывалась книгами Анна. Признается, что ничего не понимала из прочитанного, это была серьезная зарубежная классика, но читала. Ничего другого у них просто не было. Разве только Пушкин с его сказками. Когда она пришла в первый класс, учительница спросила: кто умеет читать? Дети показали на нее. Девочка смущенно встала. «А какие книжки ты, деточка, читаешь?» — уточнила учительница. «Мопассана, Золя, Диккенса», — последовал ответ. Наступила длинная пауза. Классная дама поинтересовалась, что она помнит из Мопассана? «Пышку», — ответила девочка. Учительница рассмеялась. Известный рассказ Мопассана о женщине легкого поведения, которая, оказавшись в высшем обществе, поступила более нравственно, чем люди, которые считали себя выше нее. Ничего себе чтение! Но Анну учительница полюбила, потому что девочка хорошо училась, а по ее советам стала читать хорошие детские книжки. Ее знание русской литературы и языка оценили на Кавказе, куда они с мамой в конце концов переехали. А отправились они под Нальчик к старшему брату, Анна к тому времени перешла в восьмой класс. — Когда учитель услышал меня, он пришел в восторг: настоящая русская речь! И ведь как красиво говорит!