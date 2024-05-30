Секретами долголетия поделилась 103-летняя хабаровчанка

Анна Павловна Захарова — долгожитель, да ещё какой! Этой весной ей исполнилось 103 года! И дожила она до своего почтенного возраста в здравом уме и твёрдой памяти, оставшись лёгким и светлым человеком. Жизнь её не была простой, но это ещё одна очень личная страница в истории нашей страны. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» встретился с долгожительницей.
Мопассан для первоклассницы
Она тулячка, родилась в самом центре России. Жили они в семи километрах от Тулы в поселке Косая Гора, где располагался крупный металлургический комбинат. Отец ее Павел Акимович работал сталеваром, потом мастером. Мама -воспитателем в детском саду. Детей в семье было пятеро, три девочки и двое мальчиков..
Завод выделил семье хорошую квартиру, отец — рабочий человек и коммунист со стажем. Это обстоятельство и предопределило его судьбу. В числе других лучших рабочих его послали в сельские районы организовывать колхозы. Отца направили в Бузулук Оренбургской области. В селе их, незнакомцев, приняли за уполномоченных, которые приехали изымать хлеб. В одну ночь их закрыли в доме, забили окна и двери, а потом подожгли. Они чудом выбрались через соломенную крышу. Была зима, холодно, отец простудился, заболел воспалением легких и умер. Дети с мамой остались одни. Анна была младшей в семье, ее братья и сестры уже выросли и разъехались. Девочка была хоть и маленькая, но в семье считалась самой образованной, она много читала. Ее старшие братья приносили из школьной библиотеки тома литературы, но зачитывалась книгами Анна. Признается, что ничего не понимала из прочитанного, это была серьезная зарубежная классика, но читала. Ничего другого у них просто не было. Разве только Пушкин с его сказками. Когда она пришла в первый класс, учительница спросила: кто умеет читать? Дети показали на нее. Девочка смущенно встала. «А какие книжки ты, деточка, читаешь?» — уточнила учительница. «Мопассана, Золя, Диккенса», — последовал ответ. Наступила длинная пауза. Классная дама поинтересовалась, что она помнит из Мопассана? «Пышку», — ответила девочка. Учительница рассмеялась. Известный рассказ Мопассана о женщине легкого поведения, которая, оказавшись в высшем обществе, поступила более нравственно, чем люди, которые считали себя выше нее. Ничего себе чтение! Но Анну учительница полюбила, потому что девочка хорошо училась, а по ее советам стала читать хорошие детские книжки. Ее знание русской литературы и языка оценили на Кавказе, куда они с мамой в конце концов переехали. А отправились они под Нальчик к старшему брату, Анна к тому времени перешла в восьмой класс. — Когда учитель услышал меня, он пришел в восторг: настоящая русская речь! И ведь как красиво говорит!
Она и десять классов закончила на одни пятерки. В Краснодаре поступила в педагогический институт на факультет химии и биологии. Но так случилось, что мама неожиданно умерла, Анна осталась одна, и ей пришлось вернуться к брату под Нальчик. Надо было на что-то жить, и Анна пошла работать учительницей в семилетку, продолжая учиться заочно..
Там она стала преподавать немецкий язык. Рассказывает, что в их школе его вела немка, старая женщина, глуховатая. Дети этим пользовались и делали на ее уроках что хотели. А Аня очень жалела пожилую учительницу, все время вспоминала свою маму и учила язык. Так она его и усвоила. Там, на Кавказе, она встретила войну. Когда немцы подошли слишком близко, люди стали эвакуироваться. Она уехала в Киргизию, в город Ош, но не могла найти работу, никто не говорил и не понимал по-русски. В Фергане она поступила в институт иностранных языков, нынешний МГИМО, изучать китайский и английский языки. Оказывается, институт из Москвы эвакуировался в Узбекистан и продолжал там работать. Проучилась три курса, занятия велись по сокращенной программе, и ее сразу отправили переводчиком в воинскую часть на Дальний Восток. К тому времени она вышла замуж за парня, с которым дружили со школы. Жизнь разметала их в разные стороны, чтобы однажды соединить раз и навсегда.
Продать дочь за десять килограммов риса
Ее муж был военным врачом. Попали они сначала в Корею, в лагерь военнопленных японцев, где муж лечил их, потом в Китай, в район рядом с Порт-Артуром, там стояли наши войска. В Китае она преподавала английский язык советским офицерам.
Смеется, замечает, что погасила два международных скандала. В воинской части, где они жили, в магазине торговали китайцы. Однажды в лавку зашел наш офицер с женой, а она у него была видная, с пышными формами. Китайские же женщины напротив — маленькие, худенькие. Китаец увидел женщину с большой грудью и онемел, а потом потянул к ней руку. — Женщина закричала, муж развернулся и ударил китайца, началась драка, — рассказывает Анна Павловна. — Один ругается на русском, другой — на китайском, не понимая друг друга. Позвали командира, он меня. Китаец грозит: подам в суд на советского офицера, он не имел права меня бить. Объясняю: то, что ты сделал, неприлично, ты оскорбил женщину! А он твердит одно, дескать, только хотел узнать, что это такое. В другой раз Анна Павловна вернула отцу дочь. Японцы там жили с китайцами и покупали у них девочек, делая их рабынями, а потом и наложницами. Так вот, японец собрался к себе домой, садится в поезд, тащит с собой девочку лет восьми. — Отец, китаец, плачет, кричит, — вспоминает Анна Павловна. — Опять побежали к командиру, а он просит меня разобраться, что происходит. Выясняю. Китаец говорит: он забирает мою девочку. Я продал ее за десять килограммов риса. Японец жестами подтверждает: да, я честно ее купил, она моя. Объясняю: у нас детьми не торгуют! Тогда пусть он вернет мне десять килограммов риса, настаивает японец. Но риса нет, его, похоже, давно съели. Я требую: отдавай девчонку обратно, теперь тут советские законы. Японцу ничего не оставалось, как бросить ребенка. Китаец долго меня благодарил, кланялся.
Военный человек — цыган
— Военный человек — второй цыган, — говорит Анна Павловна. — Все время кочует. Так и мы. По стране колесили — Москва, Кубань, Кавказ и весь Дальний Восток. Последней точкой их перемещений стал Хабаровск.
С мужем Михаилом Марковичем они прожили без одного года 70 лет. Воспитали троих детей, все стали уважаемыми людьми. Как им удалось за столько лет сохранить отношения?
— Мой муж был ангелом, — шутит Анна Павловна.
А может, и не шутит. Так она его воспринимала. Говорит, муж был очень верный человек. При том, что природа наградила его красотой и женщины проявляли к нему интерес. Но любил он только свою Анечку. Ходили они исключительно под ручку..
Куда бы ни занесла в очередной раз их судьба, она устраивала быт — готовила, шила, одевала детей и себя. А еще работала. Кроме языков преподавала историю. К пенсии выяснилось, что у нее нет диплома о законченном высшем образовании. Пришлось учиться, и в пятьдесят с лишним лет Анна Павловна закончила наконец институт на Сахалине. К тому времени она уже была заслуженным учителем СССР. Как дожить до 103 лет и сохранить здоровье? Дочь Анны Павловны объясняет это просто: у мамы, наверное, не много грехов, потому и живет она легко и долго. А еще потому, что любили ее, но и она любила, чисто, искренно. Анну Павловну радует, что жизнь продолжается. У нее растет правнучка, и зовут ее тоже Анна.