Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резкое потепление: какая погода будет в Хабаровском крае 30 мая

Осадки прекратятся на всей территории региона.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 88% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Аргументы и факты

В четверг, 30 мая, в Хабаровском крае ожидается значительное потепление. Осадки прекратятся на большей части региона, сообщают синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +5…+7 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +17…+19 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6−11 м/с.

В Вяземском днём +15…+17 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Советской Гавани днём +11…+13 градусов, к ночи похолодает до +4…+6 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный, 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +4… +6 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8−13 м/с.

В Охотске днём +18…+20 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.