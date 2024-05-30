Резкое потепление: какая погода будет в Хабаровском крае 30 мая

В четверг, 30 мая, в Хабаровском крае ожидается значительное потепление. Осадки прекратятся на большей части региона, сообщают синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +5…+7 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +17…+19 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6−11 м/с.
В Вяземском днём +15…+17 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +4… +6 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8−13 м/с.
В Охотске днём +18…+20 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.