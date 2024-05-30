Нельзя допустить повторения трагедий: Демешин дал поручение достроить дамбу в Хабаровске до конца лета

Подводя итоги насыщенной рабочей недели врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, эксперты отмечают, что он отправился именно на проблемные объекты. Это говорит о том, что глава региона ставит для себя задачей навести порядок в конкретных направлениях, защитить интересы людей и сделать жизнь в регионе безопасной, комфортной. Ведь сегодня несмотря на предпринятые ранее усилия в Хабаровском крае еще много нерешённых проблем, требующих личного внимания со стороны главы региона.