Нельзя допустить повторения трагедий: Демешин дал поручение достроить дамбу в Хабаровске до конца лета

В ходе внепланового объезда по Хабаровску новый врио губернатора Дмитрий Демешин проверил ход строительства дамбы в районе улицы Радищева. Объект он посетил в воскресенье, а после прогулялся с мэром по Амурскому бульвару.
Сама же тема паводков в Хабаровске крайне актуальна и требует ответственного подхода от властей всех уровней. Именно поэтому временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Демешин приоритетно выбрал строительство дамбы. Процесс достройки объекта продолжается уже около четырех лет, и очевидно, что необходимо закрыть данную проблему в ближайшее время, чтобы избежать повторения трагедии, которая произошла десять лет назад.
На сегодня общая готовность защитного сооружения — 87%. Однако в настоящее время оставшиеся работы приостановлены.
«В ходе строительства возникало немало проблемных вопросов. В их числе — недобросовестность подрядчиков. В 2020-м за провалы в работе расторгли контракт с одним, в марте 2023-го — со вторым подрядчиком: он не справился с поставленными задачами и не смог обеспечить сдачу объекта в прошлом году», — отметил глава региона.
В этот же день глава региона прогулялся с мэром по Амурскому бульвару и был возмущен отношением к месту, где нет даже нормального покрытия дороги.
Подводя итоги насыщенной рабочей недели врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, эксперты отмечают, что он отправился именно на проблемные объекты. Это говорит о том, что глава региона ставит для себя задачей навести порядок в конкретных направлениях, защитить интересы людей и сделать жизнь в регионе безопасной, комфортной. Ведь сегодня несмотря на предпринятые ранее усилия в Хабаровском крае еще много нерешённых проблем, требующих личного внимания со стороны главы региона.