В Новосибирске ночью температура опустится ниже −3 градусов

30 мая в Новосибирске ночью будут заморозки. В темное время суток температура опустится до 0…+2 градусов, при прояснениях до −3. Днем до +10…+12.
— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью до 2−7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.
По Новосибирской области температура опустится до 0…-5, при облачности +5 до −3 ночью и до +8…+13 днем. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по югу местами кратковременные дожди, с ветром до 12 метров в секунду.