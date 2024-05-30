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В Новосибирске ночью температура опустится ниже −3 градусов

Но дожди прекратятся.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 88% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

30 мая в Новосибирске ночью будут заморозки. В темное время суток температура опустится до 0…+2 градусов, при прояснениях до −3. Днем до +10…+12.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью до 2−7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По Новосибирской области температура опустится до 0…-5, при облачности +5 до −3 ночью и до +8…+13 днем. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по югу местами кратковременные дожди, с ветром до 12 метров в секунду.