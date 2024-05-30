«Муравейник» и «убогие» киоски: Новосибирцы рассказали о самых «плохих» районах города

Портал АиФ-Новосибирск опубликовал рейтинг районов Новосибирска с наиболее низкими оценками на основе отзывов на сервисе 2ГИС. В результате анализа выявились районы, которые жители города оценивают как самые некомфортные для жизни.
Ленинский район, получивший от горожан всего 3,3 звезды из 5, стал лидером по количеству негативных отзывов. Основными предметами жалоб стали грязь, плохие дороги и постоянные пробки.
«Пешком от Станиславского шла до ТЭЦ. Пришла и автобусов нет, по пути исчезают. Замечательно! Два часа добираюсь туда, куда должна была добраться за 20 минут», — негодует Валерия Х, отмечая проблему с общественным транспортом в районе.
Октябрьский район, получивший оценку в 3,5 звезды, также не убедил жителей в своем комфорте. Горожане жалуются на пробки, плохие дороги, грязные улицы и неубранные наледи зимой.
«Грязно, дороги ужасные, газоны в траве по пояс. Администрация не шевелится», — пишет Андрей Б.
Дзержинский район, получивший такую же оценку в 3,5 звезды, тоже «похвастался» негативными отзывами о плохих дорогах, мусоре, отсутствии общественного транспорта и «убогих» киосках.
«Грязь, разбитый асфальт и убогие киоски», — описывает район один из комментаторов.
Кировский район, получивший чуть более высокую оценку — 3,8 звезды, не убедил жителей в своем комфорте. Горожане жалуются на плохие дороги, инфраструктуру и большое количество пьяных людей.
«Выезжать невозможно, только дома строят, муравейник сделали, пора что-то и с дорогами придумать, чтобы возможно было на работу приехать, а то до Маркса 1,5 часа», — пишет один из комментаторов.
«Чувство, будто здесь война прошла и еще не все восстановили», — пишет один из комментаторов.
Калининский (3,9 звезды), Центральный (3,9 звезды), Советский (4,1 звезды), Заельцовский (4,2 звезды), Железнодорожный (4,4 звезды), Первомайский (4,6 звезды) замыкают рейтинг районов с более высокими оценками.