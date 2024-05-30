«Муравейник» и «убогие» киоски: Новосибирцы рассказали о самых «плохих» районах города



Октябрьский район, получивший оценку в 3,5 звезды, также не убедил жителей в своем комфорте. Горожане жалуются на пробки, плохие дороги, грязные улицы и неубранные наледи зимой.



«Грязно, дороги ужасные, газоны в траве по пояс. Администрация не шевелится», — пишет Андрей Б.



Дзержинский район, получивший такую же оценку в 3,5 звезды, тоже «похвастался» негативными отзывами о плохих дорогах, мусоре, отсутствии общественного транспорта и «убогих» киосках.



«Грязь, разбитый асфальт и убогие киоски», — описывает район один из комментаторов.



Кировский район, получивший чуть более высокую оценку — 3,8 звезды, не убедил жителей в своем комфорте. Горожане жалуются на плохие дороги, инфраструктуру и большое количество пьяных людей.



«Выезжать невозможно, только дома строят, муравейник сделали, пора что-то и с дорогами придумать, чтобы возможно было на работу приехать, а то до Маркса 1,5 часа», — пишет один из комментаторов.



«Чувство, будто здесь война прошла и еще не все восстановили», — пишет один из комментаторов.



Калининский (3,9 звезды), Центральный (3,9 звезды), Советский (4,1 звезды), Заельцовский (4,2 звезды), Железнодорожный (4,4 звезды), Первомайский (4,6 звезды) замыкают рейтинг районов с более высокими оценками.