Опытный омский судья планирует новый карьерный виток

Членам Квалификационной коллегии судей Омской области в пятницу, 31 мая 2024 года, предстоит рассмотреть заявление от опытного служителя Фемиды, решившего, судя по всему, сменить вектор развития своей карьеры. Речь идет о 44-летнем Владиславе Сторожуке, который свыше десяти лет отправляет правосудие в статусе судьи Центрального районного суда города Омска. Как следует из опубликованной повестки заседания, он претендует на должность судьи Омского областного суда.