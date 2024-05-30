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Опытный омский судья планирует новый карьерный виток

Членам Квалификационной коллегии судей Омской области в пятницу, 31 мая 2024 года, предстоит рассмотреть заявление от опытного служителя Фемиды, решившего, судя по всему, сменить вектор развития своей карьеры. Речь идет о 44-летнем Владиславе Сторожуке, который свыше десяти лет отправляет правосудие в статусе судьи Центрального районного суда города Омска. Как следует из опубликованной повестки заседания, он претендует на должность судьи Омского областного суда.

Источник: AP 2023

Напомним, выходец из органов прокуратуры назначен на первую в своей карьеры должность в указанной инстанции президентским указом от 28 октября 2013 года. Среди наиболее резонансных дел, решения по которым выносил Сторожук, определенно можно назвать обвинительный приговор экс-главе министерства имущественных отношений Омской области Вадиму Меренкову.

Напомним, судья постановил признать Меренкова виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и назначить ему 4 года 6 месяцев тюремного заключения.