Опытный омский судья планирует новый карьерный виток

Напомним, выходец из органов прокуратуры назначен на первую в своей карьеры должность в указанной инстанции президентским указом от 28 октября 2013 года. Среди наиболее резонансных дел, решения по которым выносил Сторожук, определенно можно назвать обвинительный приговор экс-главе министерства имущественных отношений Омской области Вадиму Меренкову.
Напомним, судья постановил признать Меренкова виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и назначить ему 4 года 6 месяцев тюремного заключения.