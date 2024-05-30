«Все смеялись над ней»: в Новосибирске воспитатель детсада раздела капризную девочку

«В детском саду мне подтвердили, что такая ситуация была, но не всё было именно так. Обстоятельства складывались так, что ребёнок действительно капризничал, — говорит Михаил. — Девочка пришла с бабушкой, которая не могла на ребёнка надеть платье. Женщина куда-то торопилась, а воспитатель пытался надеть на неё платье».