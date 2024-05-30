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В Хабаровске ставят антивандальные горшки-гиганты

Так озеленители пытаются бороться с воровством цветочных лотков с улиц.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске специалисты муниципального предприятия «Горзеленстрой» начали высаживать цветы на клумбы бульваров города. Уссурийский бульвар уже засажен, теперь наступает очередь Амурского бульвара. В этом году озеленение на двух прогулочных зонах появятся чуть позже обычного, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — В этом сезоне цветы мы начали высаживать позже из-за погодных условий. Не хотелось бы выкапывать замерзшие растения и высаживать их потом заново, — пояснили в «Горзеленстрое».

Впрочем, в целом по городу цветы уже начали появляться. Новшество этого года — большие горшки, установленные в ряде мест центра краевой столицы, их также установили рабочие «Горзеленстроя». Судя по размерам вазонов, они являются антивандальными, которые нельзя ни опрокинуть, ни унести.

ЖКХ