В Хабаровске ставят антивандальные горшки-гиганты

Впрочем, в целом по городу цветы уже начали появляться. Новшество этого года — большие горшки, установленные в ряде мест центра краевой столицы, их также установили рабочие «Горзеленстроя». Судя по размерам вазонов, они являются антивандальными, которые нельзя ни опрокинуть, ни унести.