Два легионера пополнили состав «Адмирала»

Хоккейный «Адмирал» подписал контракты с двумя легионерами. Первым иностранцем, который пополнил состав «моряков» стал американский нападающий Остин Ортега, вторым иностранцем — защитник сборной Словакии Марио Грман, сообщает ИА PrimaMedia.
Форвард Остин Ортега заключил контракт на один сезон с «Адмиралом». Он стал первым легионером, который пополнил состав в нынешнее межсезонье. В начале своей карьеры нападающий провел четыре года в студенческой хоккейной лиге (NCAA), выступая за команду университета Небраски. В 23 года дебютировал в АХЛ за команду «Сан-Диего Галлз». В 29 матчах набрал 16 очков (3+13). В этот же сезон становился лучшим игроком месяца в Лиге восточного побережья (ECHl), набрав 45 очков в 29 играх. По окончания сезона переехал в Европу, где выступал в чемпионатах Швеции, Финляндии, Австрии и Германии. В позапрошлом году он становился победителем немецкой хоккейной лиги в составе «Мюнхена». Тогда он в 56 матчах набрал 55 очков (27+28) и это стало лучшим результатом хоккеиста. В прошлом сезоне Ортега забросил 21 шайбу и сделал 14 передач по ходу 51 матча.
Также в будущем сезоне в форме «Адмирала» выйдет защитник сборной Словакии Марио Грман. На последнем чемпионате мира он провел в составе национальной команды восемь матчей, отметился шайбой во встрече с Францией. Напомним, что сборная Словакии проиграла в ¼ финала.
В начале профессиональной карьеры Марио выступал в команде экстралиги «Влци Жилина», а уже через год уехал в Чехию, где играл в местном чемпионате за «Пиратов» из Хомутова. Следующий сезон для защитника стал лучшим в карьере, в составе «Слована», выступавшего КХЛ. В сезоне 18/19 он отыграл 54 матча, набрал восемь очков (4+4), и зарекомендовал себя, как настоящий боец, став лидером по количеству силовых приемов (103), и вошел в тройку игроков по блокированным броскам.
После выхода команды из состава КХЛ, защитник продолжил карьеру в чемпионатах Финляндии и Чехии. В прошлом сезоне Марио представлял команду «Витковице». Провел 48 матчей, заработал 6 очков (1+5) с показателем полезности — «-3».