Два легионера пополнили состав «Адмирала»

Форвард Остин Ортега заключил контракт на один сезон с «Адмиралом». Он стал первым легионером, который пополнил состав в нынешнее межсезонье. В начале своей карьеры нападающий провел четыре года в студенческой хоккейной лиге (NCAA), выступая за команду университета Небраски. В 23 года дебютировал в АХЛ за команду «Сан-Диего Галлз». В 29 матчах набрал 16 очков (3+13). В этот же сезон становился лучшим игроком месяца в Лиге восточного побережья (ECHl), набрав 45 очков в 29 играх. По окончания сезона переехал в Европу, где выступал в чемпионатах Швеции, Финляндии, Австрии и Германии. В позапрошлом году он становился победителем немецкой хоккейной лиги в составе «Мюнхена». Тогда он в 56 матчах набрал 55 очков (27+28) и это стало лучшим результатом хоккеиста. В прошлом сезоне Ортега забросил 21 шайбу и сделал 14 передач по ходу 51 матча.