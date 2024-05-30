Заморозки и дожди обещает погода в Иркутске 30 мая 2024

Последние дни весны решили уйти ярко. Видимо поэтому синоптики предупреждают, что погода в Иркутске 30 мая 2024 вновь будет не жаркой. Заморозки до −3 и дожди придут в областной центр в сопровождении небольшого ветра. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.
Погода в Иркутске 30 мая 2024
— Днем в столице региона облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с. Столбик термометра поднимется до +19, — рассказали в метеобюро.
Погода в Иркутске 30 мая 2024 не радует жителей областного центра теплом, что нельзя сказать о других территориях. По региону прогнозируют повышение температуры воздуха до +28. Ветер северо-западный, юго-западный с порывами до 14 м/с.
Напомним, на территории области сохраняется высокий риск лесных пожаров и действует особый противопожарный режим. На время ограничений запрещено посещать леса и разводить в них огонь.