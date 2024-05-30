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Заморозки и дожди обещает погода в Иркутске 30 мая 2024

Заморозки до −3 и дождь придут в Иркутск 30 мая.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 88% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Последние дни весны решили уйти ярко. Видимо поэтому синоптики предупреждают, что погода в Иркутске 30 мая 2024 вновь будет не жаркой. Заморозки до −3 и дожди придут в областной центр в сопровождении небольшого ветра. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Погода в Иркутске 30 мая 2024

— Днем в столице региона облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с. Столбик термометра поднимется до +19, — рассказали в метеобюро.

Погода в Иркутске 30 мая 2024 не радует жителей областного центра теплом, что нельзя сказать о других территориях. По региону прогнозируют повышение температуры воздуха до +28. Ветер северо-западный, юго-западный с порывами до 14 м/с.

Напомним, на территории области сохраняется высокий риск лесных пожаров и действует особый противопожарный режим. На время ограничений запрещено посещать леса и разводить в них огонь.