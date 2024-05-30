Синоптики сегодня объявили в Омске режим «черного неба»

Сегодня ночью в Омске объявили режим «черного неба». Он будет действовать до 10 часов утра, следует из данных Обь-Иртышского УГМС.
По информации синоптиков, с 00:00 до 10:00 сегодня на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Под неблагоприятным метеорологическими условиями понимаются штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, инверсия и туман.
Напомним, ранее в двух округах Омска нашли превышение ПДК опасных веществ в воздухе.