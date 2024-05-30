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Синоптики сегодня объявили в Омске режим «черного неба»

Неблагоприятные метеоусловия будут наблюдаться до 10 утра.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью в Омске объявили режим «черного неба». Он будет действовать до 10 часов утра, следует из данных Обь-Иртышского УГМС.

По информации синоптиков, с 00:00 до 10:00 сегодня на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Под неблагоприятным метеорологическими условиями понимаются штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, инверсия и туман.

Напомним, ранее в двух округах Омска нашли превышение ПДК опасных веществ в воздухе.

экология