В Хабаровске автобусы будут ходить дольше после праздника ко Дню города

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, основное празднование состоится с 18:00 до 22:00. Работа общественного транспорта продолжится до 23:30. Общественны транспорт будет сосредоточен на остановках и будет отправляться по мере наполнения салонов.
Троллейбусы маршрута № 1, автобусы №№ 14 и 82 отправятся от Комсомольской площади. Автобусы маршрута № 8 отправятся от гостиницы «Амур», маршрута № 23 — от управления ДВЖД, маршрута № 25 — от Уссурийского бульвара, маршрутов №№ 34, 56, 83П — от краевой научной библиотеки, по маршруту № 73 — от остановочного пункта «Театр драмы».
Подробнее по телефону диспетчерской МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.