Новосибирская область отправила в зону СВО медикаменты для волонтеров

В Новосибирской области собрали партию гуманитарной помощи для военных подразделений, действующих в зоне специальной военной операции (СВО).Эта партия включает в себя медикаменты, медицинские материалы, одежду для раненых бойцов, а также различную технику для подразделений, включая УАЗики и квадроциклы.