Новосибирская область отправила в зону СВО медикаменты для волонтеров

В Новосибирской области собрали партию гуманитарной помощи для военных подразделений, действующих в зоне специальной военной операции (СВО).Эта партия включает в себя медикаменты, медицинские материалы, одежду для раненых бойцов, а также различную технику для подразделений, включая УАЗики и квадроциклы.
Ирина Фёдорова, руководитель Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация Интеграция», отметила, что регион активно поддерживает военных поставками гуманитарной помощи.
На этой неделе из Новосибирской области будет отправлено 4 грузовых машины. Губернатор Андрей Травников поручил оперативно обрабатывать все запросы от военных подразделений, призывая всех жителей региона принять участие в сборе гуманитарной помощи. Организацией поставок занимается «Ассоциация Интеграция», а финансовые вопросы решает правительство региона.