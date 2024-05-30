Тротуарную плитку перекладывают в Первомайском сквере Новосибирска

Подрядчик, ответственный за реконструкцию Первомайского сквера в Новосибирске, начал устранение недочетов, выявленных в процессе эксплуатации. Об этом сообщили в паблике «Зелёный Новосибирск» в ВКонтакте.
По данным на 29 мая, демонтировали твердые покрытия и основания на участке возле Краеведческого музея и вдоль тротуара Красного проспекта. Новую плитку постепенно укладывают на место старой. Кроме того, исправляются местные дефекты, обнаруженные в других частях Первомайского сквера. На этой неделе подрядчик начнет устройство колодцев.
Напомним, 21 мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что поручил департаменту культуры, спорта и молодежной политики ежедневно контролировать работу подрядчика и предоставлять отчеты о выполнении «дорожной карты».Также чиновник назвал новые сроки завершения реконструкции сквера — 15 августа 2024 года. Реконструкция Первомайского сквера началась в мае 2023 года и изначально планировалось завершить работы осенью того же года, однако сроки были перенесены. Общая стоимость проекта оценивается в 175 млн рубля.