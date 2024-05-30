Тротуарную плитку перекладывают в Первомайском сквере Новосибирска

Напомним, 21 мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что поручил департаменту культуры, спорта и молодежной политики ежедневно контролировать работу подрядчика и предоставлять отчеты о выполнении «дорожной карты».Также чиновник назвал новые сроки завершения реконструкции сквера — 15 августа 2024 года. Реконструкция Первомайского сквера началась в мае 2023 года и изначально планировалось завершить работы осенью того же года, однако сроки были перенесены. Общая стоимость проекта оценивается в 175 млн рубля.