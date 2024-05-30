В Новосибирске депутаты не смогли обсудить ситуацию с четвертым мостом

Дополнительное соглашение между концедентом и концессионером разблокирует более 460 млн рублей на оплату уже выполненных работ. По сообщению на сайте «sibkray.ru», работы будут возобновлены, и в летний строительный сезон планируется завершить правобережную развязку, работы на основном ходу автодорожной части, эстакаде на левом берегу и другие части проекта. Сроки завершения строительства перенесены на декабрь 2025 года из-за приостановки финансирования.
Строительная готовность
Строительная готовность мостового перехода более 90%. А строительная готовность всей инфраструктуры проекта более 85%. Изначальная дата завершения строительства — 6 декабря 2023 года. Причинами задержки называют: пандемию, санкции, заморозку финансирования и задержку сдачи канализационного коллектора.
Депутаты Новосибирска в замешательстве из-за отсутствия доклада от «ВИС»
Рассмотрение вопроса о ходе строительства четвертого моста стало ключевым моментом 35-й сессии горсовета Новосибирска. Однако неожиданно для депутатов Группа «ВИС», ответственная за проект, заявила о своей неготовности прислать докладчика.
Генеральный директор «ВИС» Сергей Юдин сослался на занятость ключевых сотрудников, которые могли бы представить информацию о ходе работ. Вместо этого он предложил депутатам посетить строительную площадку во второй половине июня, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.
Постоянная комиссия по городскому хозяйству, возглавляемая Игорем Кудиным, выступила с предложением исключить вопрос о строительстве моста из повестки заседания. Вместо этого депутатам было предложено организовать выезд на объект, чтобы получить ответы на свои вопросы непосредственно на месте.
Председатель горсовета Дмитрий Асанцев поддержал эту инициативу и заверил, что все желающие депутаты будут проинформированы о дате выезда. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов и главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов также выразили готовность присоединиться к депутатской делегации.
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