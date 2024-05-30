В Новосибирске депутаты не смогли обсудить ситуацию с четвертым мостом

Дополнительное соглашение между концедентом и концессионером разблокирует более 460 млн рублей на оплату уже выполненных работ. По сообщению на сайте «sibkray.ru», работы будут возобновлены, и в летний строительный сезон планируется завершить правобережную развязку, работы на основном ходу автодорожной части, эстакаде на левом берегу и другие части проекта. Сроки завершения строительства перенесены на декабрь 2025 года из-за приостановки финансирования.