Новый троллейбус Владивостока оказался более мощным, чем ожидалось

Новые троллейбусы в количестве 16 штук полностью заменят парк этого вида городского электротранспорта к концу текущего года. Эти машины низкопольные, оборудованы системами ГЛОНАСС, отопления и кондиционирования, а также — видеонаблюдения. Они оснащены откидной аппарелью для маломобильных граждан и площадкой для детских и инвалидных колясок.



Напомним, что покупка нового электротранспорта стала возможной благодаря средствам специального казначейского кредита. 7,5 млрд руб. выделено Приморскому краю на реализацию ряда проектов по развитию региона. Владивостоку для реализации мастер-плана выделено почти 4,2 миллиарда рублей. Часть средств будет направлена на развитие дорожной сети по программе «Безопасные качественные дороги» и приобретение нового общественного транспорта. Администрация краевого центра купила 16 троллейбусов и 20 новых автобусов.