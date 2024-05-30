Диетолог рассказала, сколько мороженого можно съедать в день

По информации Pravda.ru, Дюваль дала еще советы — есть мороженое в первой половине дня. Так больше шансов избавиться от полученных калорий в течение дня. И не есть мороженое на улице, потому что оно имеет липкую текстуру и на него мгновенно прилипает все, что находится вокруг, — от пыли до болезнетворных бактерий.
«Выбирать лучше мороженое без большого количества красителей, эмульгаторов и консервантов. Отдавайте предпочтение натуральному продукту, пусть и не такому красивому и яркому. Его можно украсить по своему усмотрению, например, вареньем», — отметила диетолог.