Диетолог рассказала, сколько мороженого можно съедать в день

По информации Pravda.ru, Дюваль дала еще советы — есть мороженое в первой половине дня. Так больше шансов избавиться от полученных калорий в течение дня. И не есть мороженое на улице, потому что оно имеет липкую текстуру и на него мгновенно прилипает все, что находится вокруг, — от пыли до болезнетворных бактерий.