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Диетолог рассказала, сколько мороженого можно съедать в день

Российский врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала съедать в день не более одной порции мороженого, так как это очень высококалорийный продукт, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По информации Pravda.ru, Дюваль дала еще советы — есть мороженое в первой половине дня. Так больше шансов избавиться от полученных калорий в течение дня. И не есть мороженое на улице, потому что оно имеет липкую текстуру и на него мгновенно прилипает все, что находится вокруг, — от пыли до болезнетворных бактерий.

«Выбирать лучше мороженое без большого количества красителей, эмульгаторов и консервантов. Отдавайте предпочтение натуральному продукту, пусть и не такому красивому и яркому. Его можно украсить по своему усмотрению, например, вареньем», — отметила диетолог.

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