Безжалостно сдирают асфальт на Русской во Владивостоке: дорожники ремонтируют проезд

Как рассказали дорожники, сегодня днем, 30 мая, работы по демонтажу старого асфальтового покрытия на Русской продолжатся. После, специалисты приступят к подготовке участка к асфальтированию.

Надо отметить, что во Владивостоке также идет ремонт асфальтового покрытия на Некрасовском путепроводе. Здесь перед дорожниками стоит задача — устранить колейность. Минувшим вечером в СГТ сообщили, что работы на этом объекте, которые проводятся в основном ночью, будут приостановлены из-за плохих погодных условий. В ночь на 31 мая, если не подведет погода, дорожники вновь вернутся сюда, чтобы продолжить асфальтирование.

Бригады СГТ также занимаются профилированием грунтовых дорог. Их отсыпают и грейдируют. Например, на этой неделе дорожники приводили в порядок дорогу, ведущую к пляжу на улице Татарской. Здесь помимо грейдирования проводят отсыпку дорожного полотна асфальтовой крошкой с дальнейшей утрамбовкой. В целом муниципальное дорожное предприятие весь теплый сезон будет заниматься содержанием грунтовок на Русском острове и материковой части города, кроме посёлка Трудовое. В посёлках Трудовое, Береговое, а также на островах Попова и Рейнеке эту работу проводят подрядные организации.