Безжалостно сдирают асфальт на Русской во Владивостоке: дорожники ремонтируют проезд

Старый асфальт на проезде в районе многоквартирного дома № 37 на улице Русской демонтирует бригада муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» (СГТ). Дорогу готовят к укладке нового асфальта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Как рассказали дорожники, сегодня днем, 30 мая, работы по демонтажу старого асфальтового покрытия на Русской продолжатся. После, специалисты приступят к подготовке участка к асфальтированию.
Надо отметить, что во Владивостоке также идет ремонт асфальтового покрытия на Некрасовском путепроводе. Здесь перед дорожниками стоит задача — устранить колейность. Минувшим вечером в СГТ сообщили, что работы на этом объекте, которые проводятся в основном ночью, будут приостановлены из-за плохих погодных условий. В ночь на 31 мая, если не подведет погода, дорожники вновь вернутся сюда, чтобы продолжить асфальтирование.
В пресс-службе мэрии напоминают, что в этом году в приморской столице локально и комплексно ремонтирует дороги не только муниципальное предприятие, но и привлеченные специализированные коммерческие предприятия. Последние сейчас трудятся на Университетском проспекте, улицах Давыдова, Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, Авроровской, Иманской и Комсомольской.