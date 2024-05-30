Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безжалостно сдирают асфальт на Русской во Владивостоке: дорожники ремонтируют проезд

В районе дома № 37 бригады СГТ начали ремонт дороги.

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Старый асфальт на проезде в районе многоквартирного дома № 37 на улице Русской демонтирует бригада муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» (СГТ). Дорогу готовят к укладке нового асфальта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как рассказали дорожники, сегодня днем, 30 мая, работы по демонтажу старого асфальтового покрытия на Русской продолжатся. После, специалисты приступят к подготовке участка к асфальтированию.

Надо отметить, что во Владивостоке также идет ремонт асфальтового покрытия на Некрасовском путепроводе. Здесь перед дорожниками стоит задача — устранить колейность. Минувшим вечером в СГТ сообщили, что работы на этом объекте, которые проводятся в основном ночью, будут приостановлены из-за плохих погодных условий. В ночь на 31 мая, если не подведет погода, дорожники вновь вернутся сюда, чтобы продолжить асфальтирование.

Бригады СГТ также занимаются профилированием грунтовых дорог. Их отсыпают и грейдируют. Например, на этой неделе дорожники приводили в порядок дорогу, ведущую к пляжу на улице Татарской. Здесь помимо грейдирования проводят отсыпку дорожного полотна асфальтовой крошкой с дальнейшей утрамбовкой. В целом муниципальное дорожное предприятие весь теплый сезон будет заниматься содержанием грунтовок на Русском острове и материковой части города, кроме посёлка Трудовое. В посёлках Трудовое, Береговое, а также на островах Попова и Рейнеке эту работу проводят подрядные организации.

В пресс-службе мэрии напоминают, что в этом году в приморской столице локально и комплексно ремонтирует дороги не только муниципальное предприятие, но и привлеченные специализированные коммерческие предприятия. Последние сейчас трудятся на Университетском проспекте, улицах Давыдова, Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, Авроровской, Иманской и Комсомольской.