Синоптики пообещали южноуральцам дождливый четверг

Между прочим, 30 мая 2024 года отмечают день Евдокии Свистуньи. Согласно народным приметам, сегодня не следует показываться на людях в рваной, грязной или мятой одежде. Перед выходом из дома важно проверить карманы: если там есть дырки, нужно их зашить. Иначе деньги у вас никогда задерживаться не будут.