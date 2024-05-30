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Синоптики пообещали южноуральцам дождливый четверг

В четверг, 30 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 84% 756 мм рт. ст. +18°
Источник: МК.RU Челябинск

В четверг, 30 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов, на крайнем юге — до +23. Ветер восточный, северо-восточный 3−8 метров в секунду, отдельные порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7−12 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 30 мая, у Адриана, Афанасия, Евдокии, Ефросинии, Николая, Степана и Феофана.

Между прочим, 30 мая 2024 года отмечают день Евдокии Свистуньи. Согласно народным приметам, сегодня не следует показываться на людях в рваной, грязной или мятой одежде. Перед выходом из дома важно проверить карманы: если там есть дырки, нужно их зашить. Иначе деньги у вас никогда задерживаться не будут.