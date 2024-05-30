Первый блин НЕ комом. Кузбасские угольщики поучаствовали в спартакиаде

Группа «Сибантрацит» провела вторую летнюю спартакиаду среди работников предприятий. Спортивное мероприятие состоялось в городе Искитим в Новосибирской области. Кузбасс на соревнованиях представлял «Разрез Верхнетешский» (добывающий актив Группы в Новокузнецком районе). Наши угольщики принимали участие в спартакиаде впервые.
Командная игра.
Команды активов Группы состязались в восьми дисциплинах: легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, гиревой спорт, дартc, подтягивание на турнике, настольный теннис, волейбол и перетягивание каната.
Сборная по дартсу «Разреза Верхнетешского» состояла из четырех участников — трех очаровательных девушек и одного мужчины-капитана — старшего инспектора Андрея Валиева. По его словам, тренировки по дартсу начали задолго до соревнований, кидали дротики во время обеденного перерыва и между сменами: «Руководство установило мишень в кабинете и приобрело дротики, что, несомненно, для нас стало большим плюсом. Встать, размяться, посоревноваться с коллегами — чем не отличное времяпрепровождение? И, конечно, тренировки прошли эффективно. Мы заняли почетное третье место. Ура!».
Еще один вид спорта, который не могли обойти стороной парни с «Разреза Верхнетешского», — это мини-футбол. И пусть результатом захватывающей борьбы не стало призовое место, но это явно сплотило коллектив.
Как говорит контрольный мастер Дмитрий Шамуров, футбол — отличная командная игра: «В футболе, как и в производстве, важна взаимосвязь со всеми участниками процесса. Пас можно передавать не только в ходе игры, в работе мы тоже надеемся на взаимовыручку. Поэтому такие спортивные мероприятия делают нас более сплоченными, дружными, нацеленными на новые рекорды».
«Можем показать результаты».
На спартакиаду приехали не только спортсмены, но и активные болельщики. Их поддержке и задору можно только позавидовать.
Поболеть за своих подчиненных прибыл и генеральный директор «Разреза Верхнетешского» Михаил Рудаков: «Очень важно, что такие мероприятия для Группы “Сибантрацит” становятся традицией. Летняя спартакиада проходит второй год подряд. И если в прошлом наш коллектив только формировался, так сказать, срабатывался, то в этом году мы уже можем показать свои результаты — как производственные, так и спортивные».
Всего в летней спартакиаде «Сибантрацита» приняли участие семь команд, сформированных на активах Группы в Новосибирской и Кемеровской областях.
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