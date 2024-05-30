Первый блин НЕ комом. Кузбасские угольщики поучаствовали в спартакиаде

Поболеть за своих подчиненных прибыл и генеральный директор «Разреза Верхнетешского» Михаил Рудаков: «Очень важно, что такие мероприятия для Группы “Сибантрацит” становятся традицией. Летняя спартакиада проходит второй год подряд. И если в прошлом наш коллектив только формировался, так сказать, срабатывался, то в этом году мы уже можем показать свои результаты — как производственные, так и спортивные».