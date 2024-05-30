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На набережной Бугача может появиться подвесной мост

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предложение на урбан-форуме при обсуждении планов по продолжению благоустройства набережной внесли сами жители.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

«Мы решили, что, помимо стандартной эстетики, должна быть некая особенность озеленения, локаций для детей, спорта и отдыха, велодорожек, которая будет привлекать людей. Поэтому наше предложение — сделать подвесной мост наподобие тех, что есть на Алтае или Байкале. Эта конструкция добавит интереса к нашей малой реке и, несомненно, будет пользоваться популярностью», — рассказал житель улицы Калинина Дмитрий Николаев.

Многие идею поддержали, а затем подробно обсудили функциональное наполнение набережной. Единогласно сошлись во мнении, что нужна спортивная площадка с тренажерами, а также второй пешеходный мост, поскольку в последнее время через пространство проходит все больше людей. Кроме того, жители отметили необходимость очистки русла реки для профилактики подтоплений.

Все предложения жителей будут рассмотрены и учтены проектировщиками при подготовке дизайн-проекта, отмечает пресс-служба мэрии.

Работы по благоустройству набережной Бугача стартовали в этом году. От ул. Маерчака, 52, строение 1 до ул. Камская, 5 рабочие демонтируют старые бордюры и проводят планировку будущего пешеходного пространства.

В 2025 году благоустройство набережной будет продолжено. Второй этап затронет участок от ул. Комбайностроителей, 11 до ул. Камская, 5.