На набережной Бугача может появиться подвесной мост

«Мы решили, что, помимо стандартной эстетики, должна быть некая особенность озеленения, локаций для детей, спорта и отдыха, велодорожек, которая будет привлекать людей. Поэтому наше предложение — сделать подвесной мост наподобие тех, что есть на Алтае или Байкале. Эта конструкция добавит интереса к нашей малой реке и, несомненно, будет пользоваться популярностью», — рассказал житель улицы Калинина Дмитрий Николаев.