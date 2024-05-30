Настройщик пианино и учётчик леса вошли в топ необычных вакансий Приангарья

Соискатели, у которых есть опыт в бухгалтерской сфере, могут попробовать свои силы в качестве специалиста по учёту леса. Ему предстоит вести учёт по сдаче и отгрузке продукции на склад. Для того, чтобы претендовать на эту работу, нужно иметь опыт по специальности, знать ГОСТы и сорта пиловочника. Среди преимуществ: трансфер до места работы, организация проживания и даже баня.