Настройщик пианино и учётчик леса вошли в топ необычных вакансий Приангарья

Например, в производственный цех, внезапно, требуется настройщик пианино с зарплатой от 50 до 60 тысяч рублей. Ему предстоит настраивать клавишные инструменты, среди обязательных условий — наличие опыта работы.
Соискатели, у которых есть опыт в бухгалтерской сфере, могут попробовать свои силы в качестве специалиста по учёту леса. Ему предстоит вести учёт по сдаче и отгрузке продукции на склад. Для того, чтобы претендовать на эту работу, нужно иметь опыт по специальности, знать ГОСТы и сорта пиловочника. Среди преимуществ: трансфер до места работы, организация проживания и даже баня.
Также в список необычных вакансий вошли ботаник, обработчик винтов, почвовед, специалист по вагонному хозяйству, сигналист, гримёр, погрузчик древесины из воды и инженер по экологической безопасности атмосферного воздуха.