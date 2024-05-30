На Омскую область надвигается двухдневная магнитная буря

Как полагают ученые, явление проявится вечером пятницы, 31 мая 2024 года, но достигнет своего пика уже в субботу, 1 июня 2024 года. Прогнозируется, что на сей раз степень его проявления в пиковые периоды будет соответствовать магнитной буре уровня G2, что в принятой классификации характеризуется как «средняя буря».
Стоит напомнить, что в мае 2024 года в Омской области уже фиксировалась магнитная буря продолжительностью в несколько суток. Речь идет об 11 и 12 мая, когда в небе над регионом можно было наблюдать полярные сияния.
При этом стоит помнить, что кроме необычных и красочных явлений сильные геомагнитные возмущения отражаются негативным образом на состоянии метеозависимых людей, вызывая в том числе головные боли, головокружения и ряд неприятных симптомов, связанных со скачками артериального давления.