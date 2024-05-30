На Омскую область надвигается двухдневная магнитная буря

Как полагают ученые, явление проявится вечером пятницы, 31 мая 2024 года, но достигнет своего пика уже в субботу, 1 июня 2024 года. Прогнозируется, что на сей раз степень его проявления в пиковые периоды будет соответствовать магнитной буре уровня G2, что в принятой классификации характеризуется как «средняя буря».