В Красноярске прокуратура помогла кондуктору вернуть работу

Женщину не только вернули на прежнее место работы, но и выплатили ей штраф в размере 300 тысяч рублей. История началась еще в 2021 году, когда женщина получила производственную травму во время рабочей смены. Долгое время она проходила лечение, после врачи рекомендовали избегать тяжкого физического труда в течение месяца.