В Красноярске прокуратура помогла кондуктору вернуть работу

Восстановить справедливость после незаконно увольнения с работы помогли сотрудники краевой прокуратуры. После их вмешательства кондуктору из Красноярска вернули работу.
Женщину не только вернули на прежнее место работы, но и выплатили ей штраф в размере 300 тысяч рублей. История началась еще в 2021 году, когда женщина получила производственную травму во время рабочей смены. Долгое время она проходила лечение, после врачи рекомендовали избегать тяжкого физического труда в течение месяца.
Предложить вакантное место работодатель не смог и временно отстранил кондуктора от работы без сохранения зарплаты, а позже и вовсе уволил.
Когда в дело вмешались правоохранители, оказалось, что приказы об увольнении были изданы без учёта медзаключения. По факту они являлись незаконными. После того, как было заведено административное дело по статье нарушение трудового законодательства и вынесено представление гендиректору, женщину сразу же вернули на рабочее место с выплатой компенсации.