Поход в лес в Иркутской области может сильно ударить по семейному бюджету

Согласно документу, с 1 июня «за нахождение в лесу на территории лесничеств при III и выше классах пожароопасности» можно попасть на «административку» по статье 8.32 КоАП РФ и заплатить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.
«В большинстве районов области в настоящее время установлен особый противопожарный режим, который и так ограничивает пребывание людей в лесах. Своим приказом мы ужесточаем данные ограничения. Любое пребывание граждан в лесах и въезд в них на транспортных средствах при высоких и чрезвычайных классах пожарной опасности неотвратимо повлечет за собой административную ответственность», — пояснил Павел Кирдяпкин, министр лесного комплекса Иркутской области.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Приказом министра с 1 по 16 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств при наступлении III и выше классов пожарной опасности в Аларском, Ангарском, Балаганском, Баяндаевском, Голоустненском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Кировском (Боханский район), Куйтунском, Нижнеудинском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Тулунском, Усольском, Усть-Ордынском, Усть-Удинском, Черемховском, Чунском и Шелеховском лесничествах; с 1 по 21 июня ограничения будут действовать в Братском, Бирюсинском (Тайшетский района), Падунском (Братский район), Жигаловском, Илимском и Северном (Усть-Илимский район), Казачинско-Ленском, Киренском, Нижнеилимском, Тайшетском и Усть-Кутском лесничествах.
Директора лесничеств в ближайшее время проведут работы по перекрытию лесных дорог и созданию системы контрольно-пропускных пунктов.