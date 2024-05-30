Поход в лес в Иркутской области может сильно ударить по семейному бюджету

«В большинстве районов области в настоящее время установлен особый противопожарный режим, который и так ограничивает пребывание людей в лесах. Своим приказом мы ужесточаем данные ограничения. Любое пребывание граждан в лесах и въезд в них на транспортных средствах при высоких и чрезвычайных классах пожарной опасности неотвратимо повлечет за собой административную ответственность», — пояснил Павел Кирдяпкин, министр лесного комплекса Иркутской области.