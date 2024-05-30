Не стало известного пермского учёного Михаила Рогозина

«Михаил Рогозин — доктор биологических наук, доцент, член-корреспондент Российской Академии Естествознания. С заповедником “Вишерский” его связывала не только дружба, но и работа. Если открыть “Летописи природы” нашей особо охраняемой природной территории, то в них можно найти разделы, которые учёный писал в соавторстве с другими научными сотрудниками. А сколько было полевых экспедиций», — говорят в заповеднике.