В Кузбассе ищут агроскаута, косаря травы, бункеровщика и истопника бань

Соискатели с опытом проведения интервью могут откликнуться на вакансию исследователя клиентского опыта с заработной платой от 35 тыс. рублей на руки (плюсом к этому трансфер, корпоративные скидки и социальная поддержка). Сотрудник будет оценивать удобство взаимодействия респондентов с упаковкой товара в магазинах, тестировать этикетки и проверять цены. Кандидат должен иметь грамотную устную речь и навыки анализа и визуализации данных.