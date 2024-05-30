В Кузбассе ищут агроскаута, косаря травы, бункеровщика и истопника бань

Аналитики hh.ru нашли самые необычные вакансии в Кемеровской области, которые работодатели открыли в мае.
Так, ищут агроскаута, которому предстоит выезжать на поля для обследований и мониторинга сельскохозяйственных культур, определять состояния посевов, собирать информацию и работать в специальной программе. Чтобы претендовать на данную должность, кандидат должен иметь профильное образование. За работу ему обещают платить 55 тыс. рублей до вычета налогов.
Соискатели с опытом проведения интервью могут откликнуться на вакансию исследователя клиентского опыта с заработной платой от 35 тыс. рублей на руки (плюсом к этому трансфер, корпоративные скидки и социальная поддержка). Сотрудник будет оценивать удобство взаимодействия респондентов с упаковкой товара в магазинах, тестировать этикетки и проверять цены. Кандидат должен иметь грамотную устную речь и навыки анализа и визуализации данных.
Также среди кузбассовцев ищут косаря травы, который летом должен косить траву рядом с домом за 20 тыс. рублей. Делать это могут студенты или люди без опыта работы.
В список необычных вакансий мая еще мастер газодымозащитной службы, инструктор веревочного парка, кислотоупорщик, архивариус, инструктор в тир, истопник бань, вальцовщик стана горячей прокатки и бункеровщик.