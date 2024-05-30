В Роспотребнадзоре назвали продукты, повышающие холестерин

Люди получают холестерин двумя способами. Первый — его синтезирует печень, второй — с помощью продуктов. За сутки с помощью печени человек получает примерно 1 г холестерина, с едой — около 0,4 г.
Холестерин жизненно важен для организма, но существуют и минусы. Его переизбыток может привести к страшным изменениям в организме.
Список продуктов с высоким содержанием холестерина:
Субпродукты животных и птиц: говяжий и свиной мозг, печень, почки, легкое. Яичный желток и сырые яйца: куриные, индюшиные, утиные, гусиные. Жирные сорта рыб, икра, печень рыбы. Молочные продукты: сыры, сливочное масло, маргарин. Колбасы, жирное мясо.
Следует отказаться от еды с насыщенными трансжирами. Лучше всего выбирать вареную пищу, приготовленную на пару и в духовке.