В Красноярске 14 человек пострадали от укусов сусликов

Жителей кусали практически в центре города — на острове Татышев. При кормлении этих зверьков, которые уже стали негласным символом краевого центра, нужно проявлять осторожность. Сусликов нельзя ловить, гладить, хватать или кормить с рук. Напуганное животное может пустить в ход зубы и когти.