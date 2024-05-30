В Красноярске 14 человек пострадали от укусов сусликов

С начала 2024 года в Красноярске зафиксировано 14 случаев укуса сусликами — все нападения произошли в мае. Как уточнили в краевом Роспотребнадзоре, большинство пострадавших — девять человек — это дети.
Жителей кусали практически в центре города — на острове Татышев. При кормлении этих зверьков, которые уже стали негласным символом краевого центра, нужно проявлять осторожность. Сусликов нельзя ловить, гладить, хватать или кормить с рук. Напуганное животное может пустить в ход зубы и когти.
— Управление Роспотребнадзора направило в адрес МАУ «Татышев-парк» предложения по принятию дополнительных мер по исключению укусов людей сусликами, — добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в 2023 году более 50 красноярцев пострадали от укусов сусликов.