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В Красноярске 14 человек пострадали от укусов сусликов

Среди пострадавших есть дети.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года в Красноярске зафиксировано 14 случаев укуса сусликами — все нападения произошли в мае. Как уточнили в краевом Роспотребнадзоре, большинство пострадавших — девять человек — это дети.

Жителей кусали практически в центре города — на острове Татышев. При кормлении этих зверьков, которые уже стали негласным символом краевого центра, нужно проявлять осторожность. Сусликов нельзя ловить, гладить, хватать или кормить с рук. Напуганное животное может пустить в ход зубы и когти.

— Управление Роспотребнадзора направило в адрес МАУ «Татышев-парк» предложения по принятию дополнительных мер по исключению укусов людей сусликами, — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в 2023 году более 50 красноярцев пострадали от укусов сусликов.

флора и фауна