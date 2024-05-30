Челябинская область передала в зону СВО спецгруз

Спецгруз собран после изучения потребностей наших военнослужащих, в зону СВО ушло то, что необходимо прямо в конкретный момент и поможет одержать победу над врагом. Отметим, что Челябинская область по поручению губернатора региона Алексея Текслера регулярно отправляет на фронт необходимые грузы. Кроме того немалую роль в поддержке наших военных играют южноуральские общественники, собирающие свои партии гуманитарных грузов.