В Хабаровске прокуратура выявила нарушения прав учителя лицея

Прокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска провела проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о нарушении прав учителя МАОУ «Лицей “Звездный” г. Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Установлено, что педагог был незаконно привлечен к дисциплинарной ответственности, а также несвоевременно ознакомлен с результатами служебной проверки.
В связи с нарушением трудового законодательства прокурором района директору образовательного учреждения внесено представление. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).
В настоящее время нарушения устранены, приказ о применении к работнику дисциплинарного наказания отменен.
Кроме того, прокуратура района контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами в связи с применением незаконных методов воспитания несовершеннолетних в образовательном учреждении.