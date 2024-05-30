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В Хабаровске прокуратура выявила нарушения прав учителя лицея

После проверки приказ о применении к работнику дисциплинарного наказания был отменен.

Источник: Пресс-служба администрации Хабаровска

Прокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска провела проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о нарушении прав учителя МАОУ «Лицей “Звездный” г. Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Установлено, что педагог был незаконно привлечен к дисциплинарной ответственности, а также несвоевременно ознакомлен с результатами служебной проверки.

В связи с нарушением трудового законодательства прокурором района директору образовательного учреждения внесено представление. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры района.

В настоящее время нарушения устранены, приказ о применении к работнику дисциплинарного наказания отменен.

Кроме того, прокуратура района контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами в связи с применением незаконных методов воспитания несовершеннолетних в образовательном учреждении.

Прокуратура