В Хабаровске прокуратура выявила нарушения прав учителя лицея

Прокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска провела проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о нарушении прав учителя МАОУ «Лицей “Звездный” г. Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.