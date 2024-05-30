Средний Урал пережил пиковые ночные холода

Свердловская область 30 мая попала в холодную периферию антициклона, растянувшегося от Казахстана до Баренцева моря. Предполагается, что он сместится в восточном направлении.
При этом атмосферный фронт, который разделял Средний Урал на теплую (юго-запад региона) и холодную части, сместится на линию городов Петрозаводск — Нижний Новгород — Ульяновск — Магнитогорск и постепенно размоется. Воздух над Уралом же начнет постепенно прогреваться.
— Пик похолодания в Свердловской области пришелся именно в ночь на 30 мая. Следующая ночь, на пятницу, в регионе также ожидается с заморозками, но уже не такими сильными, — рассказал синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.
В Свердловской области дневная температура 30 мая достигнет +12..+17 градусов и +9..+11 градусов на крайнем севере. В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, ветер от 0 до 4 метров в секунду. Дневная температура поднимется до +14..+16 градусов по Цельсию.