Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средний Урал пережил пиковые ночные холода

В Свердловской области ночные заморозки сойдут на нет.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +18°

Свердловская область 30 мая попала в холодную периферию антициклона, растянувшегося от Казахстана до Баренцева моря. Предполагается, что он сместится в восточном направлении.

При этом атмосферный фронт, который разделял Средний Урал на теплую (юго-запад региона) и холодную части, сместится на линию городов Петрозаводск — Нижний Новгород — Ульяновск — Магнитогорск и постепенно размоется. Воздух над Уралом же начнет постепенно прогреваться.

— Пик похолодания в Свердловской области пришелся именно в ночь на 30 мая. Следующая ночь, на пятницу, в регионе также ожидается с заморозками, но уже не такими сильными, — рассказал синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.

В Свердловской области дневная температура 30 мая достигнет +12..+17 градусов и +9..+11 градусов на крайнем севере. В Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, ветер от 0 до 4 метров в секунду. Дневная температура поднимется до +14..+16 градусов по Цельсию.