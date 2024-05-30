Хабаровские семьи погибших участников СВО смогут получать две пенсии

Документ касается вдов военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях, в том числе погибших в результате участия в специальной военной операции. Установлено, что независимо от возраста, трудоспособности супруги погибших участников СВО с детьми будут получать одновременно две пенсии — страховую и по потере кормильца до достижения детьми возраста 23 лет. При этом есть условие, что вдовы не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию. Раньше соответствующая пенсия выплачивалась тем, кто воспитывает детей до 8 лет.