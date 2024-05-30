Хабаровские семьи погибших участников СВО смогут получать две пенсии

Супруги погибших участников специальной военной операции смогут одновременно получать две пенсии. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Этот же документ устанавливает доплаты к пенсиям тем, кто награжден орденом Святого Георгия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Российскую газету».
Документ касается вдов военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях, в том числе погибших в результате участия в специальной военной операции. Установлено, что независимо от возраста, трудоспособности супруги погибших участников СВО с детьми будут получать одновременно две пенсии — страховую и по потере кормильца до достижения детьми возраста 23 лет. При этом есть условие, что вдовы не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию. Раньше соответствующая пенсия выплачивалась тем, кто воспитывает детей до 8 лет.
Таким образом, дети погибших военнослужащих, которым уже выплачивается пенсия по потере кормильца, продолжат получать причитающиеся им выплаты.
Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. Тот же документ предусматривает, что россияне, награжденные орденом Святого Георгия и знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней, смогут получить дополнительные выплаты к пенсии. Отметим, что орден Святого Георгия сейчас является высшей военной наградой.