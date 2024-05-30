Осадки ожидаются в четверг в ряде областей Казахстана

«Фронтальные системы сформируют неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана, пройдут дожди с грозами, градом, порывистым ветром, в горных районах юго-востока осадки в виде дождя и снега, сильный дождь — на севере РК. Западные и южные регионы страны под влиянием антициклона сохранят погоду без осадков. На юго-западе республики ожидается пыльная буря, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.
Ночью на востоке области Восточно-Казахстанской, на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки −1−3.
«На юге, севере Атырауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на востоке области Жетісу, в центре, на северо-востоке Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе Актюбинской области сохраняется, на юге Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской ожидается высокая пожарная опасность. В пустынных районах Туркестанской области, на западе (в западной части Джаныбекского района) Западно-Казахстанской, на западе Атырауской областей сохраняется, на востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — добавили в «Казгидромете».
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10, днем +15+17.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12, днем +21+23.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13, днем +27+29.
В Акмолинской области днем дождь. Днем +14+16, ночью +7+12.
В Алматинской области на юге в горах дождь со снегом. Днем +21+26, ночью +7+12.
В области Жетысу днем в горах небольшой дождь. Днем +21+26, ночью +5+10.
В Туркестанской области осадков не ожидается. Днем +26+31, ночью +10+15.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +26+31, ночью +8+13.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем +28+33, ночью +13+18.
В Мангистауской области осадков тоже не ожидается. Днем +28+33, ночью +17+22.
В Актюбинской области без осадков. Днем +28+30, ночью +8+13.
В Костанайской области на севере, востоке и юге гроза. Днем +17+23, ночью +9+14.
В Северо-Казахстанской области местами дождь. Днем +10+15, ночью +2+7.
В Павлодарской области дождь. Днем +7+12, ночью +2+7.
В Карагандинской области днем на западе, севере и востоке гроза. Днем +16+21, ночью +5+10.
В области Улытау без осадков. Днем +25+30, ночью +6+11.
В Восточно-Казахстанской области днем на северо-западе гроза. Днем +18+23, ночью +5+10.
В области Абай днем на западе и севере гроза. Днем +20+25, ночью +5+10.
В Кызылординской области без осадков. Днем +28+33, ночью +10+15.
В Жамбылской области днем в горах гроза. Днем +23+28, ночью +8+13. «В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания уровней воды. А также в связи с поступлением воды с территории РФ и КНР на реках Урал и Кара Ертис продолжается повышение уровня воды», — предупредили синоптики.