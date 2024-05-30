Осадки ожидаются в четверг в ряде областей Казахстана

«На юге, севере Атырауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на востоке области Жетісу, в центре, на северо-востоке Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе Актюбинской области сохраняется, на юге Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской ожидается высокая пожарная опасность. В пустынных районах Туркестанской области, на западе (в западной части Джаныбекского района) Западно-Казахстанской, на западе Атырауской областей сохраняется, на востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — добавили в «Казгидромете».