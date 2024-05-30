Следователи будут разбираться, почему водители трамваев в Златоусте работают по 3−4 смены подряд

Ранее в соцсетях было размещено обращение к руководству СКР, в котором медсестра автохозяйства сообщает, что водители трамваев работают нередко более восьми часов, по три-четыре смены подряд. Кроме того, она говорит, что в связи с увеличенной нагрузкой водителям становится плохо, а ситуация на протяжении длительного времени не меняется.