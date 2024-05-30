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Следователи будут разбираться, почему водители трамваев в Златоусте работают по 3−4 смены подряд

Напомним, 15 мая в Златоусте столкнулись два трамвая, пострадали несколько человек.

Источник: АиФ Волгоград

Следственный комитет России будет разбираться, почему водители трамваев в Златоусте работают по 3−4 смены подряд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Глава ведомства Александр Бастрыкин «поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав работников одного из предприятий Челябинской области».

Ранее в соцсетях было размещено обращение к руководству СКР, в котором медсестра автохозяйства сообщает, что водители трамваев работают нередко более восьми часов, по три-четыре смены подряд. Кроме того, она говорит, что в связи с увеличенной нагрузкой водителям становится плохо, а ситуация на протяжении длительного времени не меняется.

По изложенным фактам проводится процессуальная проверка. «Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе процессуальной проверки», — говорится в комментарии.

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