Следователи будут разбираться, почему водители трамваев в Златоусте работают по 3−4 смены подряд

Следственный комитет России будет разбираться, почему водители трамваев в Златоусте работают по 3−4 смены подряд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Глава ведомства Александр Бастрыкин «поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав работников одного из предприятий Челябинской области».
Ранее в соцсетях было размещено обращение к руководству СКР, в котором медсестра автохозяйства сообщает, что водители трамваев работают нередко более восьми часов, по три-четыре смены подряд. Кроме того, она говорит, что в связи с увеличенной нагрузкой водителям становится плохо, а ситуация на протяжении длительного времени не меняется.
По изложенным фактам проводится процессуальная проверка. «Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе процессуальной проверки», — говорится в комментарии.