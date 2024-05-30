Кемеровская мэрия изымает земли с квартирами на Мирной и Железнякова

Накануне глава Кемерова Дмитрий Анисимов подписал очередное постановление об изъятии земель с квартирами в Ленинском районе (конкретно — микрорайоне 58В), которые попали в зону комплексного развития территории.
Как обычно, имущество людей сначала должны оценить и определить, какие убытки понесут кемеровчане таким изъятием, затем отправить правообладателям проекты соглашений о порядке, сроках, размере возмещения и других условиях изъятия. После этого власти должны обратиться в суд с исковыми заявлениями об изъятии и о прекращении соответствующих прав собственников.
В список подлежащих изъятию домов попали объекты на ул. Железнякова, 17 и 18 и на ул. Мирной 15 и 17.
Контроль за исполнением настоящего постановления глава возложил на своего первого заместителя Василия Мельника.