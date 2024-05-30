Приморцев предупредили о лже-коммунальщиках

«Поверка счетчиков производится по истечении определенного времени. Этот срок устанавливает завод-изготовитель, и сведения об этом указаны в паспорте устройств. Если паспорт прибора учета утерян, дату ближайшей поверки можно уточнить в свидетельстве о предыдущей. Таким образом, никакой единой даты поверки счетчиков не существует, и никакие организации, будь то частные фирмы, или государственные учреждения, не занимаются хождением по квартирам и поверкой счетчиков. Это делается лишь по заявке жильцов», — объяснили в ведомстве.