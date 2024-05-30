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Приморцев предупредили о лже-коммунальщиках

Нередко в почтовых ящиках жителей Приморского края можно найти «квитанцию» с призывом немедленно провести поверку счетчиков воды и света. Эксперты предупреждают — это недобросовестные компании, которые таким образом хотят выманить деньги у жильцов.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает пресс-служба региональной государственной жилищной инспекции, контроль за работой внутридомовых систем и приборов учета полностью лежит на собственнике квартиры.

«Поверка счетчиков производится по истечении определенного времени. Этот срок устанавливает завод-изготовитель, и сведения об этом указаны в паспорте устройств. Если паспорт прибора учета утерян, дату ближайшей поверки можно уточнить в свидетельстве о предыдущей. Таким образом, никакой единой даты поверки счетчиков не существует, и никакие организации, будь то частные фирмы, или государственные учреждения, не занимаются хождением по квартирам и поверкой счетчиков. Это делается лишь по заявке жильцов», — объяснили в ведомстве.

Там отметили, что услугу по поверке приборов учета могут оказывать только юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых есть соответствующая аккредитация. Проверить ее наличие у конкретной компании или увидеть весь список подходящих организаций можно на сайте Росаккредитации.

ЖКХ