Приморцев предупредили о лже-коммунальщиках

Как сообщает пресс-служба региональной государственной жилищной инспекции, контроль за работой внутридомовых систем и приборов учета полностью лежит на собственнике квартиры.
«Поверка счетчиков производится по истечении определенного времени. Этот срок устанавливает завод-изготовитель, и сведения об этом указаны в паспорте устройств. Если паспорт прибора учета утерян, дату ближайшей поверки можно уточнить в свидетельстве о предыдущей. Таким образом, никакой единой даты поверки счетчиков не существует, и никакие организации, будь то частные фирмы, или государственные учреждения, не занимаются хождением по квартирам и поверкой счетчиков. Это делается лишь по заявке жильцов», — объяснили в ведомстве.
Там отметили, что услугу по поверке приборов учета могут оказывать только юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых есть соответствующая аккредитация. Проверить ее наличие у конкретной компании или увидеть весь список подходящих организаций можно на сайте Росаккредитации.