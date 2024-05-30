Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двойная радость: рождаемость двойни растет в Хабаровском крае

38 двоен родилось в Хабаровском крае с начала года.

Источник: Комсомольская правда

В Перинатальном центре Хабаровского края зафиксирован рост рождаемости двойни. С начала года в медицинской организации родилось 38 двоен, что на девять больше, чем в прошлом году. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Роды двойни — это не только двойная радость, но и двойная ответственность. Как для мамы, так и для врачей. Это особенное событие, к которому они подходят с особым вниманием.

— В общей сложности, с начала года в этой медицинской организации родились 1648 детей, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

демография