Двойная радость: рождаемость двойни растет в Хабаровском крае

В Перинатальном центре Хабаровского края зафиксирован рост рождаемости двойни. С начала года в медицинской организации родилось 38 двоен, что на девять больше, чем в прошлом году. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Роды двойни — это не только двойная радость, но и двойная ответственность. Как для мамы, так и для врачей. Это особенное событие, к которому они подходят с особым вниманием.
— В общей сложности, с начала года в этой медицинской организации родились 1648 детей, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.