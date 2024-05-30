В Перми аннулировали 36 сертификатов о знании русского языка мигрантов

Суд решил аннулировать 36 поддельных сертификатов о знании русского языка, выданных мигрантам двумя пермяками.
Об этом сообщила прокуратура Прикамья.
«С июня 2018 года по март 2022 года мужчина и женщина, проживавшие в Перми, организовали незаконное пребывание иностранных граждан в стране. Соучастники зарегистрировали два общества с ограниченной ответственностью и оказывали услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Результаты тестирования подделывали, предоставляя недостоверные видеозаписи и бланки учебным центрам, с которыми сотрудничали. Последние выдавали сертификаты», — рассказали в надзорном ведомстве.
Пермяков осудили. Прокурор подал иск, чтобы сертификаты признали недействительными. Суд выполнил требования.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что природоохранная прокуратура намеревается проверить состояние обустройства Черняевского леса в Перми. Об этом в ведомстве рассказали после публикации в Сети информации о возможном повреждении деревьев и почвы на указанной территории.