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Кемеровские актёры помогут собрать деньги на слуховой аппарат для школьницы

Шестиклассница из Кемерова мечтает стать певицей.

4 июня в 19 часов на служебной автостоянке Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского пройдёт благотворительный концерт в помощь Дарьи Шмаковой. Большая команда из кемеровских музыкантов и артистов исполнят известные всем и любимые с детства песни.

В три месяца Дарье поставили диагноз «нейросенсорная тугоухость 3 степени». Родители приобрели слуховые аппараты дочке, начали усердно заниматься с дефектологом и проходить лечение. Девочка мечтает стать певицей и ходит в музыкальную школу, а для этого ей нужны современные сверхмощные слуховые аппараты. Мама Даши не может себе позволить их купить (у женщины ипотека и младший сын, который только пошёл в школу). Сумма к сбору составляет 264 тыс.

Также в этот день откроют летнее арт-пространство «Парковка», которое придумали ещё в 2020 году. В рамках проекта на служебной парковке театра проходят читки современных пьес, литературно-поэтические вечера, выставки местных художников, концерты артистов профессиональных театров, а также выступления творческих коллективов города. Мероприятия проводятся в июне и августе.