Кемеровские актёры помогут собрать деньги на слуховой аппарат для школьницы

В три месяца Дарье поставили диагноз «нейросенсорная тугоухость 3 степени». Родители приобрели слуховые аппараты дочке, начали усердно заниматься с дефектологом и проходить лечение. Девочка мечтает стать певицей и ходит в музыкальную школу, а для этого ей нужны современные сверхмощные слуховые аппараты. Мама Даши не может себе позволить их купить (у женщины ипотека и младший сын, который только пошёл в школу). Сумма к сбору составляет 264 тыс.