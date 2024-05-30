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Российские власти хотят добиться перевода беременных на удаленку

В России правительство намерено придумать стимулы, которые будут склонять сотрудников к семейным обязанностям. В частности, Минтруд готовит рекомендации для работодателей о переводе беременных женщин на удаленную работу, пишут «Известия».

Источник: Reuters

«Минтруд России вместе с заинтересованными сторонами прорабатывает вопрос о стимулах для работодателей. Среди рекомендаций — вопрос перевода женщин в период беременности и воспитания малолетних детей на дистанционную работу», — пишут «Известия» со ссылкой на материалы правительства к отчету Минтруда в Госдуме.

Ранее представители Счетной палаты выступили с предложением обязать работодателей переводить на удаленный либо гибкий режим женщин с семейными обязанностями. Нововведения касаются и беременных и родителей, имеющих маленьких детей.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее высказался за сокращение рабочей пятницы для женщин в России на два часа, утверждая, что женщины тратят около шести часов в день на домашние дела и уход за детьми. Он отметил, что, если бы за домашнюю работу платили, это стоило бы 22,3 трлн рублей.