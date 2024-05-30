Российские власти хотят добиться перевода беременных на удаленку

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее высказался за сокращение рабочей пятницы для женщин в России на два часа, утверждая, что женщины тратят около шести часов в день на домашние дела и уход за детьми. Он отметил, что, если бы за домашнюю работу платили, это стоило бы 22,3 трлн рублей.