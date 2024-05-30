Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 новостей в Молдове на 30 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 30 мая 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 84% 756 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

1. Молдову накроет волна экспроприации: В каких случаях граждане страны могут лишиться своего имущества — ПОЛНЫЙ список.

2. Итог визита Блинкена в Кишинев: Майе Санду все будет сходить с рук, пока она служит интересам США, но ею легко пожертвуют — у Запада друзей нет, только свои интересы.

3. Списки, отказавшихся отвечать на вопросы, действительно, существуют: Что не так с переписью населения в Молдове — замдиректора Национального бюро статистики — специально для «КП».

4. Сезон майских дождей продолжается: Молдову ждет очередная стихия, еще и самый холодный день этой недели.

5. Мирная акция протеста в Кишиневе к приезду госсекретаря США закончилась разгоном людей: Начались стычки и аресты, маму с ребенком кинули на асфальт.

экономика