1. Молдову накроет волна экспроприации: В каких случаях граждане страны могут лишиться своего имущества — ПОЛНЫЙ список.
2. Итог визита Блинкена в Кишинев: Майе Санду все будет сходить с рук, пока она служит интересам США, но ею легко пожертвуют — у Запада друзей нет, только свои интересы.
3. Списки, отказавшихся отвечать на вопросы, действительно, существуют: Что не так с переписью населения в Молдове — замдиректора Национального бюро статистики — специально для «КП».
4. Сезон майских дождей продолжается: Молдову ждет очередная стихия, еще и самый холодный день этой недели.
5. Мирная акция протеста в Кишиневе к приезду госсекретаря США закончилась разгоном людей: Начались стычки и аресты, маму с ребенком кинули на асфальт.