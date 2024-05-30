Волна отключений холодной воды ожидается в Приморье с 4 июня

Во Владивостоке холодную воду из-за планового ремонта отключат в ночь на 5 июня в 0:00 и вернут в 23:45. Адреса, которые останутся без ХВС: 1-я Флотская 32, 39, 39а, 50, 56; Абрекская 4−28, 5, 17, 25; Владикавказская 10, 14; Воропаева 3, 6, 9, 10а, 10б, 10/16, 11а, 12А, 12б, 12 В, 13; Горийская 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 6б, 13; Горная 3, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19. С полным списком домов, в которых ожидаются отключения, можно ознакомиться на сайте «Примводоканала».