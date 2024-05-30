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Хабаровчане снова получат ложные уведомления о поверке счетчиков

Жители Южного района Хабаровска снова достают из почтовых ящиков уведомления о поверке счетчиков.

Источник: МК.RU Хабаровск

Одни выкидывают сразу, другие пытаются понять, в чем дело. При этом организацию, которая указана в квитанции, невозможно проверить — нет реквизитов, не читается штрих-код. Кроме телефона, по сути, ничего неизвестно. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ПанВорРок.

Горожан просят проявить бдительность и помнить, что сроки поверки счетчиков указаны в квитанции на оплату, выставляемые ежемесячно. Счетчики могут заменить лицензированные организации. Информация о них имеется в открытом доступе на сайте поставщиков услуг по водо- и теплоснабжению.

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