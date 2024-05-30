Хабаровчане снова получат ложные уведомления о поверке счетчиков

Одни выкидывают сразу, другие пытаются понять, в чем дело. При этом организацию, которая указана в квитанции, невозможно проверить — нет реквизитов, не читается штрих-код. Кроме телефона, по сути, ничего неизвестно. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ПанВорРок.