Хабаровчане снова получат ложные уведомления о поверке счетчиков

Одни выкидывают сразу, другие пытаются понять, в чем дело. При этом организацию, которая указана в квитанции, невозможно проверить — нет реквизитов, не читается штрих-код. Кроме телефона, по сути, ничего неизвестно. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ПанВорРок.
Горожан просят проявить бдительность и помнить, что сроки поверки счетчиков указаны в квитанции на оплату, выставляемые ежемесячно. Счетчики могут заменить лицензированные организации. Информация о них имеется в открытом доступе на сайте поставщиков услуг по водо- и теплоснабжению.